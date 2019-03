La low cost islandaise WOW Air fait faillite, tous ses vols annulés

La compagnie aérienne islandaise à bas coûts WOW Air, en grande difficulté financière, a annoncé jeudi cesser ses activités et annuler tous ses vols, une décision qui devrait affecter des milliers de passagers.

Coup dur pour les passagers de la compagnie aérienne islandaise WOW Air, qui a annoncé jeudi 28 mars, la cessation de ses activités. "Tous les vols WOW Air sont annulés. Les passagers concernés doivent vérifier les vols disponibles avec d'autres compagnies aériennes", précise-t-elle dans un communiqué.

"Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir agi plus tôt", a également écrit le PDG et fondateur de WOW, Skuli Mogensen, dans une lettre adressée aux 1 000 employés de la société, selon le site Web spécialisé Check-in.dk.

"Mon vol au départ de Boston a été annulé. J'ai eu du mal à avoir quelqu'un au téléphone. Est-ce possible d'avoir de l'aide ?", a écrit sur Twitter, un client de la compagnie, Marc Solari. La compagnie a fini par s'excuser et lui offrir de l'aide.

WOW Airlines n'est pas le seul à avoir fait faillite dans le secteur : le Britannique Flybmi, le Danois Primera Air et le Chypriote Cobalt ont également fait les frais d'une surenchère de l'offre et de coûts de carburant trop élevés.

WOW Air, qui transporte plus d'un tiers des voyageurs en Islande, n'avait plus aucun investisseur pour espérer un redressement depuis que sa compatriote Icelandair s'était retirée des négociations en vue d'une reprise. Fondée en 2011 par l'entrepreneur Skuli Mogensen, WOW relait l'Islande à de nombreuses destinations aux États-Unis et en Europe.

Avec AFP et Reuters