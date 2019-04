Theresa May va demander un nouveau report du Brexit à l'Union européenne

Theresa May prononce une allocution, le 2 avril 2019.

Theresa May a annoncé mardi son intention de demander un nouveau report du Brexit, "aussi court que possible", aux dirigeants européens. La Première ministre britannique compte ensuite entériner un accord devant les députés d'ici le 22 mai.

PUBLICITÉ Lire la suite

La Première ministre britannique veut repousser une nouvelle fois l’échéance. Theresa May a jugé mardi 2 avril nécessaire un nouveau report de la date du Brexit, jusqu'à ce qu'un accord puisse être entériné par les députés.

Appelant à l'unité nationale, elle a tendu la main au chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn, qu'elle entend rencontrer pour sortir de l'impasse au Parlement.

Elle compte rechercher avec lui une formule susceptible d'être soumise la semaine prochaine à l'Union européenne.

Une nouvelle extension "aussi brève que possible"

"Nous aurons besoin d'une nouvelle extension de l'article 50 [un nouveau report de la date de départ, NDLR], qui soit aussi brève que possible, et qui prendra fin lorsque nous entérinerons l'accord", a dit Theresa May lors d'une allocution télévisée.

"Aujourd'hui, je prends une initiative pour sortir de l'impasse. Je propose de discuter avec le chef de l'opposition afin de tenter de nous entendre sur un plan auquel nous nous tiendrons l'un et l'autre pour faire en sorte que nous quittions l'Union européenne avec un accord", a-t-elle expliqué.

Avec Reuters