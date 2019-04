Ryanair fait son entrée dans le top 10 des plus gros pollueurs de l'UE

Les émissions de CO2 de Ryanair ont augmenté de 6,9 % en 2018. Andreas Solaro, AFP

Texte par : Françoise MARMOUYET

Ryanair figure désormais au classement des dix plus importants pollueurs européens. Une première pour une compagnie aérienne, symptomatique des dommages croissants que ce type de transport, de plus en plus populaire, inflige à l'environnement.