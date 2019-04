Les Britanniques dispensés de visa pour se rendre dans l'UE après le Brexit

Les Britanniques voyageant pour une courte durée dans l'Union européenne après le Brexit pourront se passer de visa, même en cas d'absence d'accord trouvé, selon un compromis conclu mercredi entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE.

PUBLICITÉ Lire la suite

L’UE et les Britanniques sont parvenus à un accord… sur les visas seulement. Les Britanniques effectuant de courts séjours dans l'Union européenne après le Brexit n'auront pas besoin de visa pour voyager, y compris en cas d'absence d'accord, selon un compromis conclu mercredi 3 avril entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE.

Cette exemption sera appliquée sous réserve de réciprocité de la part des autorités britanniques, et sera applicable dans tous les États membres de l'UE (sauf l'Irlande, qui dispose de son propre arrangement bilatéral avec le Royaume-Uni) et dans les pays associés à l'espace Schengen (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), ont précisé les deux institutions dans des communiqués.

Gibraltar, le désaccord historique

Cette disposition fait l'objet d'un accord préliminaire qui doit encore être confirmé par des votes en session plénière du Parlement européen et du Conseil, l'instance regroupant les États membres.

La négociation entre Européens de ce point sensible pour les millions de touristes britanniques qui traversent régulièrement la Manche, a été marquée par une controverse sur un point annexe du texte.

Elle a été provoquée par le fait que les États membres ont rajouté dans une note de bas de page, à la demande de l'Espagne, une référence à Gibraltar comme une "colonie de la couronne britannique".

Cette référence a ravivé un désaccord de longue date entre l'Espagne et le Royaume-Uni sur Gibraltar, ce territoire de 6,8 km2 cédé par Madrid en 1713 à la couronne britannique, mais dont l'Espagne revendique la souveraineté.

Le rapporteur de la commission chargée d'examiner le texte au Parlement européen, le Britannique Claude Moraes, qui refusait d'accepter le passage controversé sur Gibraltar, a fini par être remplacé lundi sous la pression des États membres, ont indiqué des sources diplomatiques à l'AFP.

Faire passer rapidement la législation avant le 12 avril

"Il n'est un secret pour personne que les négociations étaient bloquées à cause du cas de Gibraltar, mais au final le Parlement a pris ses responsabilités et a placé les intérêts des citoyens au premier plan", a tonné l'eurodéputé social-démocrate Sergeï Stanichev, qui a remplacé Claude Moraes, en fustigeant "l'approche irresponsable du Conseil".

La note de bas de page a été maintenue dans le texte de compromis, Sergeï Stanichev arguant de la nécessité de faire passer rapidement la législation à l'approche du 12 avril, nouvelle date butoir du Brexit.

Le texte sera soumis au vote du Parlement dans son ensemble jeudi. "La législation doit être adoptée et publiée au Journal officiel de l'UE d'ici au 12 avril, en cas de Brexit sans accord à cette date", a précisé le Parlement dans un communiqué.

Avec AFP