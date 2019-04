Suivez en direct le débat des têtes de liste aux élections européennes #GrandDébatUE

Le débat des têtes de liste aux élections européennes sera animé par Caroline de Camaret et Frédéric Rivière.

Manon Aubry (LFI), François-Xavier Bellamy (LR), Raphaël Glucksmann (PP-PS), Yannick Jadot (EELV) et Nathalie Loiseau (LREM) débattront sur le plateau de France 24 à partir de 19 h.

Ils seront finalement cinq têtes de liste aux élections européennes à débattre sur France 24, mardi 9 avril à partir de 19 heures, heure française : Manon Aubry (La France Insoumise), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Raphaël Glucksmann (Place Publique), Yannick Jadot (Europe Écologie - Les Verts) et Nathalie Loiseau (La République en marche). Également invité, le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, a finalement décliné l'invitation, estimant que l'organisation du débat n'était pas satisfaisante.

Au menu de cette heure et demi d'échanges, trois grands chapitres seront déclinés : les grands défis économiques, tels que le pouvoir d'achat ou le chômage ; la place de l'Union européenne dans le monde, notamment avec la Chine, la Russie et le sort des migrants ; enfin l'environnement et la jeunesse.

Le débat est à suivre sur France 24.com, mais également sur Twitter avec le hashtag #GrandDébatUE.