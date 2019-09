Invité du jour

Affaire de Rugy : "Les attaques contre Mediapart témoignent d’une tentation autoritaire"

France 24

Edwy Plenel, cofondateur et patron de Mediapart, le site d’information et d’investigation en ligne à l’origine des révélations ayant conduit cet été à la démission du ministre de la Transition écologique, François de Rugy, est notre invité. François de Rugy, redevenu député, vient de porter plainte en diffamation contre Mediapart, accusant le média et son patron de "vouloir faire tomber ceux qui gouvernent". Edwy Plenel nous livre sa réponse sur le plateau de Paris Direct.