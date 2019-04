Theresa May en quête de soutiens à Berlin et à Paris pour un nouveau report du Brexit

Emmanuel Macron, la Première ministre britannique, Theresa May et la Chancelière allemande, Angela Merkel à Sofia en Bulgaria, le 17 mai 2018. Stoyan Nenov, REUTERS

Au lendemain du vote du Parlement britannique contre un "no deal", Theresa May se rend, mardi, à Berlin puis à Paris, avec l'espoir d'obtenir les soutiens d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron pour un nouveau report du Brexit jusqu'au 30 juin.