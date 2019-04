Israël : une économie à deux vitesses

France 24

Alors que les Israéliens ont voté mardi pour renouveler leur Parlement, l’économie est restée la grande absente de la campagne des législatives. Pourtant, le prochain gouvernement devra relever des défis économiques et sociaux de taille. Car malgré une croissance plutôt forte et un chômage bas, la prospérité économique ne profite pas à tous. Et le pays souffre d’un manque criant en investissements dans les infrastructures.