Présidentielle en Ukraine : entre Porochenko et Zelensky, "le match est plié"

Le président Petro Porochenko et son adversaire, le comédien Volodymyr Zelensky, lors de leur débat au stade olympique de Kiev, le 19 avril 2019. Sergei Chuzavkov, AFP

Texte par : David RICH

En lice pour le second tour de la présidentielle en Ukraine, Petro Porochenko et Volodymyr Zelensky se sont affrontés vendredi dans un débat qui ne devrait pas remettre en cause la victoire annoncée du comédien de 41 ans, novice en politique.