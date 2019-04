Le Donbass ukrainien, une des régions les plus minées du monde

En Ukraine, la guerre du Donbass entre l'armée régulière et les forces séparatistes prorusses a transformé l'est du pays en vaste champ de mines. L'armée estime qu'il faudra 20 à 30 ans pour déminer le territoire près de la ligne de front.

Chaque mois, l'armée ukrainienne envoie une unité de démineurs dans une carrière abandonnée de l'est ukrainien. Ils y déchargent les engins explosifs et les munitions retrouvés sur le front du Donbass, où s'opposent depuis 2014 les forces séparatistes prorusses et l'armée de l'Ukraine.

Il y a cinq ans, des combats féroces ont eu lieu dans cette région, proche de la frontière russe. Aujourd'hui, des mines antitank et antipersonnel, ainsi que des grenades et cartouches sont régulièrement récupérées puis détruites. "Il faudra 20 ou 30 ans pour nettoyer complètement le territoire près de la ligne de front. Dans beaucoup d'endroits, le déminage est impossible à cause des bombardements", précise le major Marta Mizerina, cheffe de l'unité de déminage de l'armée ukrainienne.

Un reportage de nos envoyés spéciaux Jonathan Walsh et Gulliver Cragg.