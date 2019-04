Sri Lanka : le secteur du tourisme inquiet après les attentats

France 24

Les attentats au Sri Lanka risquent d'avoir aussi un lourd impact sur le secteur du tourisme, qui représente plus de 11 % du PIB du pays. L'économie sri-lankaise pourrait en pâtir à son tour, avec un effet sur les investissements étrangers et les recettes fiscales. Et cela alors que l'économie a déjà subi, fin 2018, les conséquences d'une crise politique, qui avait entraîné une forte baisse de la monnaie nationale.