L'organiste de Notre-Dame joue à Washington et collecte des fonds pour la reconstruction

Il s'appelle Joann Vexo, il y a encore quelques jours, il était l'organiste principal de la cathédrale Notre-Dame. Aujourd'hui privé de cathédrale et d'instrument, le musicien participe à sa manière à collecter des fonds pour la reconstruction.

Lorsque la cathédrale de Notre-Dame de Paris s'embrase et que le message d'évacuation retentit en plusieurs langues, l'organiste Johann Vexo est encore "serein". Il prend le temps d'éteindre l'orgue, prend son manteau, et se dirige vers la sacristie, la sortie pour le personnel. Un boîtier y clignote en rouge indiquant un feu dans les combles, sans plus de précisions.

Le quadragénaire aux yeux bleus a joué vendredi 26 avril à la Basilique du sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington. Aujourd'hui privé de cathédrale et d'instrument, le musicien participe à sa manière à collecter des fonds pour la reconstruction. Il donne des récitals un peu partout à travers le monde dont le prix des billets serviront à la rénovation.

Le recteur de la basilique du sanctuaire n'a pas hésité à lui ouvrir ses portes. "Notre-Dame est une église pour le monde, Notre-Dame n'est pas mon église, elle n'est pas non plus l'église des Parisiens, mais elle est un symbole pour le monde entier, et on l'a bien vu à travers cette terrible tragédie, ces débordement d'affection et la contribution financière pour la reconstruction", explique Walter Rossi.

Aux États-unis, l'élan de générosité pour la reconstruction est fort. En une semaine, 10 000 donateurs américains ont souhaité contribuer à la reconstruction à travers l'association "Friends of Notre-Dame".