Jacques Attali : "Nous, les Européens, nous sommes seuls"

Économiste, écrivain, ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali préside aujourd’hui "Positive Planet", ONG spécialisée dans le micro-crédit. Invité d'Ici l’Europe, il passe en revue l'actualité européenne : du Brexit aux élections européennes, en passant par les relations avec les États-Unis et avec la Chine. "Pour les Russes, les Américains et les Chinois, nous ne sommes plus un partenaire, nous sommes une proie", se désole Jacques Attali.