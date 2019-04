BusEuropeF24, 7e étape : les Danois mobilisés pour se rendre aux urnes

À un mois des élections européennes, France 24 a lancé un "Bus de l'Europe" pour sillonner dix pays européens. Quatre reporters embarqués vont à la rencontre des électeurs. Septième escale, à Sønderborg, au Danemark.

PUBLICITÉ Lire la suite

Au Danemark, pays particulièrement europhile, 76 % des électeurs affirment qu'ils se rendront aux urnes lors des élections européennes du 26 mai. À l'image de Niels, conseiller pédagogique de 25 ans, la majorité des Danois disent avoir confiance dans "le projet européen".

"L'Union européenne offre surtout des avantages et surmontera les inconvénients", estime, au micro de France 24, le jeune homme vivant à Sønderborg, près de la frontière avec l'Allemagne. Il estime notamment que "le Brexit et la crise des migrants ont mis les instances européennes à l'épreuve".

Ce scrutin aura aussi une valeur de test national à trois semaines des élections législatives dans le pays : le Parti populaire danois (anti-immigration), première formation danoise au Parlement européen, fera-t-il mieux qu'en 2014 ?

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen a durci les conditions d'entrée des immigrés et demandeurs d'asile. Si sa politique est très critiquée par ses voisins européens, elle vise aussi à répondre aux préoccupations de la population danoise. Elle permet aussi à la coalition du Venstre (centre droit), de l'Alliance libérale et du Parti populaire conservateur - minoritaire au Parlement - de bénéficier du soutien du Parti populaire danois pour s'assurer la majorité pour faire adopter des lois.

À voir aussi, les premières escales du #BusEuropeF24 :

>> Première escale à Milan, en Italie

>> Deuxième escale à Ljubljana et Maribor, en Slovénie

>> Troisième escale en Autriche

>> Quatrième escale à Budapest, en Hongrie

>> Cinquième escale à Cracovie, en Pologne

>> Sixième escale à Berlin, en Allemagne

Nombre d’habitants : 5,66 millions*

Nombre de députés à élire : 13 (+1 en cas de Brexit )*

Entrée dans l'Union européenne : 1973 (non membre de la zone euro)

Majorité actuelle au gouvernement : une coalition du parti libéral Venstre, du Parti populaire conservateur et de l'Alliance libérale

Mode de scrutin : les eurodéputés danois sont élus au scrutin proportionnel, et les sièges sont répartis entre les listes ayant dépassé 5 % des suffrages exprimés

Sources : *Eurostat et **Fondation Robert Schuman