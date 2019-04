France : recalées d’une brocante à cause de leur voile, deux femmes portent plainte

Deux femmes voilées ont déposé plainte après s'être vu refuser le droit de participer à une braderie le 28 avril, en banlieue lilloise. L'organisatrice, décorée de la Légion d'honneur, a d'abord assumé sa décision avant de présenter ses excuses.

La vidéo, postée le week-end du 28 avril par deux femmes qui se sont vu refuser l’accès à une brocante en raison de leur voile, est devenue virale. Elle montre la présidente de l'association R'eveil - qui soutient les victimes de traumatismes crâniens et organise chaque année une braderie à Croix, dans l’agglomération de Lille - en train d'enregistrer les inscriptions, et leur lancer : "Je ne vais pas vous prendre, mesdames, faut pas faire la queue, vous perdez votre temps...".

"Vous ne nous prenez pas parce qu'on a le voile ?", rétorque l'une des deux femmes sur les images. "Oui... Je ne préfère pas, ça me cause tort", lui répond la présidente de l'association.

Encore un exemple de l’islamophobie quotidienne que subissent les musulmans en France et particulièrement les femmes voilées...Les jeunes femmes pris à partis sur cette vidéo veulent simplement acheter un emplacement pour la braderie de Croix (59) pic.twitter.com/2N6Dg1i2tK . (@SisiACZ) 27 avril 2019

Après un échange tendu, et alors que l'une des deux femmes dit vouloir porter plainte, l'organisatrice leur indique, de manière provocatrice, son identité et la direction du commissariat le plus proche. La vidéo a été visionnée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

"Animosité"

"Une plainte a été déposée au commissariat de Roubaix samedi après-midi pour injures non publiques en raison de l'ethnie, l'origine, la nation, la race ou la religion", a confirmé lundi 29 avril à l'AFP la Direction départementale de la sécurité publique du Nord.

Dans un premier temps, l’organisatrice a assumé ses propos dans la Voix du Nord : "Les gens qui ne me plaisent pas, parce qu’ils sont incorrects ou qu’ils ont triché les années précédentes, je ne les prends pas", a-t-elle lancé dans le quotidien régional, reconnaissant avoir refusé d’inscrire ces deux femmes parce qu’elles portaient un voile. "On a déjà eu des femmes voilées les années précédentes, et à chaque fois les gens s’en sont plaint, ça a créé une animosité, ils voulaient changer de stand, ne pas être à côté d’elles ", s’est-elle justifiée.

Mais la sexagénaire a ensuite présenté ses excuses sur le site internet de l'association R'eveil.

Précédent à Béziers

"L'organisation de la brocante réclame quatre mois de travail, ainsi que l'organisation d'un plan sécurité attentat qui est très coûteux. Lors des inscriptions, fatiguée et malade, j'ai fait une analogie rapide et maladroite (...) Je me suis figée dans une attitude hautaine et méchante, ma langue a été plus vite que ma raison", a -t-elle expliqué.

"Je ne me suis pas rendu compte que je blessais violemment toute une population. Je présente mes excuses à ces deux personnes ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pu être choquées", écrit encore l'organisatrice, décorée de la Légion d'honneur en 2012.

Le 8 mars dernier, journée internationale du droit des femmes, le maire de Béziers, Robert Ménard, élu en 2014 avec le soutien du FN, a interdit à une femme voilée de tenir un stand à un "salon du bien-être et de la femme" organisé par sa ville. Cette dernière avait également porté plainte contre la municipalité.

Avec AFP