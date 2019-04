Japon : après 30 ans de règne, l'empereur Akihito a abdiqué

Au terme d'une cérémonie ultra-protocolaire, l'empereur japonais Akihito a abdiqué, mardi, après plus de 30 ans passés sur le trône. Son fils aîné et successeur Naruhito sera intronisé mercredi.

PUBLICITÉ Lire la suite

Après 30 ans de règne, l'empereur Akihito a formellement cédé son trône, mardi 30 avril, lors d’une cérémonie d’abdication, la première organisée depuis plus de deux siècles au Japon. Akihito demeure néanmoins empereur jusqu'à minuit, lorsque le pays entrera dans une nouvelle ère baptisée Reiwa, qui doit s'étendre sur toute la durée du règne de Naruhito, son fils aîné et successeur.

La cérémonie, de dix minutes seulement, s'est déroulée dans la plus belle salle du Palais impérial. Vêtu d'un costume queue-de-pie, Akihito a prononcé un court discours. "J’exprime du fond du cœur ma gratitude au peuple du Japon qui m'a accepté comme symbole de l'État et m'a soutenu", a-t-il lu, reprenant la définition de son rôle inscrite dans la Constitution entrée en vigueur en 1947 et par laquelle l'empereur a perdu son statut semi-divin.

Ultra-protocolaire

Dans la matinée, vêtu d'une volumineuse chasuble de soie brun doré réservée au seul souverain et coiffé d'un couvre-chef noir surmonté d'une très haute crête, l'empereur avait "annoncé" son renoncement, dans plusieurs sanctuaires du Palais impérial.

Ces deux rituels ultra-protocolaires et très brefs étaient fermés au public et diffusés sur la chaîne publique NHK avec une solennité rare. Devant le Palais impérial, de petits rassemblements avaient commencé à se former dès mardi matin, malgré la pluie.

La population nippone vit ainsi des festivités historiques et quasi inédites puisque, cette fois, la nation n'est pas endeuillée comme c'était le cas en 1989 avec la mort de Hirohito, aussi appelé empereur Showa, en 1926, avec le décès de l'empereur Taisho, ou encore en 1912, avec la disparition de l'empereur Meiji.

Le président américain, Donald Trump, un des premiers à s'exprimer, a envoyé un message disant sa "sincère appréciation" au couple impérial et soulignant "la proche relation" unissant les États-Unis et le Japon.

Des mesures spéciales de sécurité avaient été mises en place d'autant que, la semaine dernière, le petit-fils de l'empereur, le prince Hisahito, a été l'objet d'un acte considéré comme une menace : deux couteaux ont été trouvés sur sa table de classe dans son collège. Un homme de 56 ans a été arrêté depuis.

Un héritier très attendu

Le couple impérial est très respecté, ce qui tient beaucoup à la relative proximité qu'il a su créer avec les citoyens. L'impératrice Michiko est le sujet d'un "véritable engouement populaire" et "l'empereur a su entrer dans l'aire de l'affection par exemple en serrant des mains", précise Hideya Kawanishi, professeur de l'Université de Nagoya, interrogé par l’AFP.

Héritant des titres nouveaux d'empereur émérite et impératrice émérite, le couple impérial cède le palais à Naruhito et son épouse Masako, respectivement âgés de 59 et 55 ans.

Le premier discours de Naruhito mercredi, après l'intronisation, dans lequel il devrait distiller l'esprit qu'il compte donner à son règne, est très attendu.

Akihito a œuvré à donner une substance à ce rôle et Naruhito promet de s'inscrire dans cette continuité. Il a déjà signifié qu'il continuerait à faire en sorte que les exactions du Japon durant la guerre ne soient pas passées sous silence pour les générations futures. Il aura aussi à cœur de continuer à soutenir les victimes de désastres naturels.

Mais de l'avis des experts, il faudrait qu'il aille encore plus loin pour imprimer sa marque. Sa préoccupation depuis des décennies dans le problème de l'eau sur Terre pourrait être l'axe d'un engagement plus international.

Avec AFP