L'Entretien

"Ma sœur, l’activiste saoudienne Loujain al-Hathloul, a été torturée en prison"

Notre invitée, Alia al-Hathloul, est la sœur de Loujain al-Hathloul, célèbre militante des droits des Saoudiennes incarcérée depuis près d’un an pour avoir eu "l'intention de saper la sécurité, la stabilité et l'unité nationale du Royaume" à travers des contacts avec des ONGs, des journalistes et des diplomates. Son procès et celui de dix autres militantes se déroule actuellement à Riyad. Alia al-Hathloul affirme que sa sœur a été torturée et victime d'abus sexuels pendant sa détention.