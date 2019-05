Bénin : abstention massive aux législatives

Les législatives au Bénin, pays réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, ont connu un taux de participation de moins de 25 %, selon les premiers résultats annoncés mercredi. L'opposition avait été exclue du scrutin.

La Commission électorale nationale autonome (Céna) du Bénin, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi, les résultats préliminaires des législatives du dimanche 28 avril, marquées par un taux de participation de 22,99 %, le plus bas de l'histoire du pays.

"Le dépouillement a été réalisé à 86 % et le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui donne un taux de participation de 22,99 %", a déclaré le président de la Céna Emmanuel Tiando, au siège de l'institution. Il a également rappelé que son institution "ne donne que les grandes tendances du scrutin" et il revient "à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs et de gérer le contentieux".

Le taux de participation à des élections n'était jamais descendu sous la barre des 50 % depuis que le Bénin est entré en démocratie en 1990, et est considéré comme un modèle en Afrique de l'Ouest.

Deux partis proches du pouvoir s'affrontaient, le Bloc Républicain et l'Union Progressiste, tandis que l'opposition n'avait pas été autorisée à participer à ces élections pour des raisons administratives. En signe de protestation, les leaders de l'opposition avaient appelé au boycott du scrutin, largement suivi dans le pays.

Un "grave recul" du modèle démocratique béninois

Les deux partis proches du président Patrice Talon qui ont participé à l'élection se partageront donc les 83 sièges du nouveau parlement. L'Union progressiste, selon les tendances publiées totalisent 645 214 voix pour 47 sièges probables et le Bloc républicain 502 411 voix pour 36 sièges probables.

"Dans 39 arrondissements (sur les 546 que compte le pays), le vote n'a pas pu se tenir en raison de certains incidents", a aussi indiqué Emmanuel Tiando.

La plateforme d'observation de société civile a fait état de deux morts lors du vote, sur un total de 206 incidents dont des destructions et incendie de matériel électoral, accrochages entre militants des partis, populations et force de sécurité publique.

Le Bénin connaît un "grave recul" de son modèle démocratique, ont déploré plusieurs observateurs et des ONG internationales ou locales de surveillance des droits de l'Homme qui ont critiqué l'exclusion pour la première fois de l'opposition d'un scrutin.

Les anciens chefs d'État ont appelé à plusieurs reprises le président Patrice Talon à annuler le vote, ce qu'il s'est toujours refusé à faire.

Avec AFP