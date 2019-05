BusEuropeF24, 9e étape : une "vague verte" se profile en Belgique

À un mois des élections européennes, France 24 a lancé un "Bus de l'Europe" pour sillonner dix pays européens. Quatre reporters embarqués vont à la rencontre des électeurs. Neuvième escale, à Bruxelles, en Belgique.

En Belgique, a campagne européenne a débuté, "mais on ne la voit pas", estime Nicolas, Bruxellois de 33 ans, au micro de France 24. Le 26 mai, les électeurs belges voteront à la fois pour les élections européennes, fédérales et régionales. Au total, ils devront choisir parmi 366 listes et pas loin de 7 000 candidats.

Pas étonnant donc, que les thèmes de politique intérieure prennent le dessus sur les enjeux européens. "On parle plus de sujets régionaux comme la mobilité et l'emploi", reconnaît Nicolas, consultant commercial.

Un autre thématique domine aussi les débats : le climat, en raison de la mobilisation des jeunes en faveur de la transition écologique ces derniers mois et du brouillard de pollution aux particules fines qui s'est abattu sur Bruxelles début avril. Les sondages prédisent une large victoire du parti Écolo en région Bruxelles-Capitale (20 % des intentions de vote). Il arriverait deuxième en Wallonie (avec 22 %), derrière le Parti socialiste. Si les urnes confirment cette tendance, le parti vert, qui avait signé sa première grande victoire électorale en 1999 à la suite de la crise de la dioxine, pourrait devenir la deuxième force du pays.

Nombre d’habitants : 11,26 millions*

Nombre de députés à élire : 21 (inchangé en cas de Brexit)*

Entrée dans l'Union européenne : 1957 (membre fondateur)

Majorité actuelle au gouvernement : depuis décembre 2018, les nationalistes flamands de la N-VA (première formation du pays) ont quitté la coalition, composée désormais du mouvement réformateur MR (droite et centre droit), des démocrates-chrétiens du CD&V et des libéraux de l'Open Vld.

Sources : *Eurostat et **Fondation Robert Schuman