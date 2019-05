À l'Affiche !

Émission spéciale : Léonard de Vinci, un génie entre la France et l’Italie

Suivre | Renaud LEFORT | Guillaume BRESSION Par : Louise DUPONT

Il est l’un des plus grands génies de notre temps et l’auteur du tableau le plus connu au monde, La Joconde. Il y a 500 ans, le 2 mai 1519, Léonard de Vinci s’éteignait à l'âge de 67 ans. Alors que de nombreux hommages lui sont rendus cette année en France comme en Italie, nous vous proposons une émission spéciale sur les traces de cet artiste complet.