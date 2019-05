Le plaisir féminin, clé de l’égalité des sexes

Capture d'écran France 24

Suivre | Gaëlle ESSOO | Stéphanie CHEVAL Par : Virginie HERZ

À travers le monde, la sexualité féminine est encore largement contrôlée et réprimée. Sous prétexte d’honneur et de tradition, elle est utilisée comme un mécanisme de domination contre lequel se battent nombres de femmes. Le documentaire "Female pleasure", qui vient de sortir, est consacré à cinq d’entre elles. Son ambassadrice en France, Axelle Jah Nikje, nous explique en quoi le corps des femmes et leur plaisir est l'un des principaux enjeux du féminisme et de l'égalité des sexes.