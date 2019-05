Européennes : 33 listes validées pour le scrutin français

Trente-trois listes, un record, ont été déposées en vue des élections européennes du 26 mai en France, soit un total de 2 607 candidats, selon un arrêté publié au Journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi.

PUBLICITÉ Lire la suite

C’est un record : 33 listes pour les élections européennes du 26 mai ont été déposées auprès du ministère de l’Intérieur et publiées, samedi 4 mai, au Journal Officiel. Ce sont treize listes de plus qu’en 1999, dernier scrutin comparable avec une circonscription unique pour l’ensemble du territoire français.

Chaque liste doit être paritaire et compte 79 candidats, soit 74 sièges attribués à la France dans le nouveau Parlement européen, auxquels s'en ajouteront cinq si le Royaume-Uni finit par sortir de l'Union européenne. Au total, ce sont donc 2 607 candidats qui seront en lice le dimanche 26 mai en France.

#Européennes2019 ℹ️ Le saviez-vous ? L'ordre de présentation des listes candidates aux élections a été tiré au sort. Il détermine l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux et des bulletins dans les bureaux de vote le jour du scrutin 👉 https://t.co/gFFTueUzfY Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) May 4, 2019

Les partis traditionnels testés dans les sondages – que nous avons intégrés dans notre infographie sur les têtes de liste – représentent, à eux seuls, une quinzaine de listes. Trois listes sont plus ou moins liées au mouvement social des Gilets jaunes : Évolution citoyenne, Alliance jaune ou encore Mouvement pour l'initiative citoyenne (MIC) qui entend organiser un référendum d'initiative citoyenne au niveau national et européen. Mais seule la liste Alliance jaune, menée par le chanteur Francis Lalanne, se revendique du mouvement. Le MIC existait avant l’avènement des Gilets jaunes, tandis que Christophe Chalençon, l’une des figures des Gilets jaunes, assure que la liste Évolution citoyenne n’est pas liée au mouvement, mais une liste de citoyens de gauche et de droite issus de la société civile.

Plusieurs autres listes représentent notamment des intérêts catégoriels ou locaux, les européennes ayant régulièrement permis à des formations et mouvements plus ou moins structurés de se faire entendre. C’est le cas, notamment, des listes Parti pirate, Une France royale au cœur de l’Europe, Espéranto ou Parti animaliste.

À trois semaines du scrutin, les sondages pronostiquent un duel entre La République en marche et le Rassemblement national pour arriver en tête des élections.