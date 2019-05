Bénin : les deux touristes français ont été enlevés, leur guide a été tué

Le parc de la Pendjari, situé dans le nord du Bénin, est frontalier de l'est du Burkina, dans une zone forestière et réputée poreuse.

Les deux touristes français disparus depuis mercredi au Bénin ont été enlevés, a-t-on appris dans la nuit de samedi à dimanche de sources mauritaniennes et maliennes. Leur guide béninois a quant à lui été tué.

“Des sources mauritaniennes et maliennes confirment que le chauffeur aurait été retrouvé mort, tué par balles. Le véhicule qui les transportait est calciné. Il a été retrouvé à moins d'une centaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina", a détaillé la correspondante de France 24 au Bénin, Emmanuelle Sodji. "Les deux Français seraient dirigés vers le Mali”, a-t-elle ajouté.

Les deux touristes français étaient en vacances dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du pays. Ce parc, prisé pour sa faune sauvage, est frontalier de l'est du Burkina Faso, dans une zone forestière et réputée poreuse.

Ces derniers mois, plusieurs experts et sources sécuritaires prévenaient que le nord des pays côtiers de l'Atlantique comme le Togo et le Bénin étaient vulnérables face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptés par les groupes armés liés à Al-Qaïda et le groupe Organisation État islamique.