Quel avenir pour l'Europe ? Suivez en direct le face-à-face franco-allemand

À l’approche des élections européennes, France 24 et Deutsche Welle proposent un débat commun, mercredi 8 mai, date symbolique de la fin de la Seconde Guerre mondiale et veille de la Journée de l'Europe. Un débat avec Ursula Von der Leyen, ministre allemande de la Défense, Sabine Thillaye, députée française et présidente de la commission des Affaires européennes à l’Assemblée nationale, Franziska Brantner, députée allemande et Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.