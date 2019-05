La Pakistanaise chrétienne Asia Bibi a quitté son pays pour le Canada

Six mois après avoir été acquittée d'une condamnation à mort pour blasphème, la chrétienne Asia Bibi a quitté le Pakistan, ont annoncé mercredi plusieurs médias locaux. "Elle est partie pour le Canada", a rapporté l'avocat d'Asia Bibi.

La chrétienne Asia Bibi a quitté le Pakistan, six mois après qu'elle a été acquittée d'une condamnation à mort pour blasphème. Plusieurs médias pakistanais citent, mercredi 8 mai, une source anonyme au ministère des Affaires étrangères et des proches d'Asia Bibi.

Les autorités pakistanaises ne se sont pas encore prononcées sur sa destination ou les conditions de son départ, si celui-ci est confirmé. D'après Saif Ul Malook, l'avocat d'Asia Bibi, qui cite "plusieurs canaux disponibles", elle

est partie pour le Canada, où se trouvent ses filles.

Asia Bibi avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010, après avoir été accusée par deux villageoises musulmanes, avec qui elle travaillait, d'avoir "insulté le prophète" lors d'une querelle autour d'un verre d'eau.

Retentissement international

Son cas était devenu emblématique des dérives de la loi sur le blasphème au Pakistan, souvent instrumentalisée, selon ses détracteurs, pour régler des conflits personnels, via la diffusion de fausses accusations. Cette quinquagénaire avait fini par être acquittée en octobre par la Cour suprême pakistanaise, la plus haute instance judiciaire du pays, après avoir passé plus de huit ans dans les couloirs de la mort.

Cette décision avait provoqué des violences dans de nombreuses parties du Pakistan, où le blasphème est une question sensible. Cette même Cour suprême l'avait ensuite définitivement blanchie en janvier en rejetant un recours contre son acquittement.

Le sort d'Asia Bibi a eu un retentissement international, attirant l'attention des papes Benoît XVI et François. Une de ses filles a rencontré ce dernier à deux reprises.

