La jeunesse allemande de plus en plus verte et engagée

France 24

Par : Anne MAILLIET | Willy MAHLER

Tous les vendredis, des dizaines de milliers de jeunes Allemands déferlent dans les rues de Berlin, Munich ou Cologne... Ils appartiennent au mouvement Friday For Future, un vendredi pour l'avenir. Ils suivent le mouvement lancé par Greta Thunberg et sèchent les cours pour défendre le climat. Mais au-delà de ce qu'on pourrait appeler une génération écolo, la jeunesse allemande d'aujourd'hui se veut de plus en plus politisée et engagée.