En direct : la cérémonie à Paris pour la Journée nationale de l'abolition de l'esclavage

À l'occasion de la Journée nationale de l'abolition de l'esclavage, le président français Emmanuel Macron préside une cérémonie au jardin du Luxembourg, à Paris. Suivez notre édition spéciale à partir de 11 h.

PUBLICITÉ Lire la suite

Ce vendredi 10 mai marque la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Pour la première fois depuis son élection, le président français Emmanuel Macron préside la cérémonie de commémorations au jardin du Luxembourg, à Paris, à suivre en direct sur France 24.

Cette cérémonie de commémorations se tient depuis 2006, après l'adoption de la loi Taubira en 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité.

Une abolition en deux temps

Selon Jeune Afrique, entre 12 et 18 millions d’Africains auraient été déportés par la France depuis l’Afrique subsaharienne vers les Amériques, entre l'autorisation par Louis XIII de la traite négrière au milieu du XVIIe siècle et l'abolition définitive en 1848 de l'esclavage.

Sous l'impulsion des philosophes des Lumières, une critique de l'esclavage et de la traite commence à émerger au XVIIIe siècle. Dans "De l'esprit des lois" (1748), Montesquieu se fait ainsi sarcastique vis-à-vis de "ceux qui se disent chrétiens et qui pratiquent l’esclavage". En 1788, la "Société des amis des Noirs" se crée à Paris et vise l'abolition.

La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 abolit l'esclavage mais reste sans conséquences dans les Antilles françaises. Il faut attendre février 1794 pour que la "Société des amis des Noirs", sous l'impulsion de la Convention, obtienne une première abolition. Cependant, Napoléon Bonaparte rétablit très vite l'esclavage et la traite en 1802.

Il faudra finalement attendre le 27 avril 1848 pour qu'un décret du gouvernement provisoire de la Seconde République abolisse définitivement l'esclavage dans toutes les colonies françaises. L'abolition de l'esclavage sera inscrite dans la Constitution dès le 4 novembre 1848.

La date du 10 mai n'est pas la seule à commémorer l'abolition de l'esclavage. Le 23 mai est officiellement "Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial" tandis que chacun des départements d'outre-mer dispose de ses propres commémorations : 27 avril à Mayotte, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe, 10 juin en Guyane et 20 décembre à La Réunion. Tous ces jours sont fériés.