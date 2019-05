Ouïghours, à la force des camps

© Angélique Forget, Antoine Védeilhé

Par : Angélique FORGET | Antoine VÉDEILHÉ

Dans le Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine, plus d'un million de Ouïghours seraient détenus dans des camps d'internement. Alors que les autorités évoquent des "camps de rééducation par le travail", plusieurs victimes dénoncent un endoctrinement forcé et des conditions de détention difficiles. De la Chine au Canada, en passant par la Turquie et la France, nos reporters Angélique Forget et Antoine Védeilhé ont mené l'enquête. Ils ont recueilli des témoignages rares. Reportage exclusif.