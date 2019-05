Attaque meurtrière d'un hôtel de luxe dans le sud-ouest du Pakistan

Vue générale du port de Gwadar, au Pakistan, le 4 octobre 2017 Drazen Jorgic, REUTERS

Plusieurs hommes armés ont attaqué un hôtel de luxe dans la ville portuaire de Gwadar, faisant au moins trois morts. L'attaque a été revendiquée par le Front de libération du Baloutchistan, province la plus pauvre et la plus instable du pays.