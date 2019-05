Rugby : les Anglais des Saracens champions d'Europe pour la troisième fois

Les Anglais des Saracens ont décroché leur troisième Coupe d'Europe de rugby, samedi, en battant les Irlandais du Leinster (20-10) lors de la finale à Newcastle.

Les Anglais des Saracens remportent pour la troisième fois la Coupe d'Europe de rugby. C'est sur la pelouse de Newcastle qu'ils se sont imposés, samedi 11 mai, face aux Irlandais du Leinster. Score final : 20 à 10.

Déjà sacrés en 2016 et 2017, les Saracens reviennent au palmarès à hauteur du RC Toulon et à un titre du Leinster et du Stade Toulousain, vainqueurs chacun à quatre reprises de la compétition continentale la plus prestigieuse.

Et ce n'est pas fini. Les coéquipiers d'Owen Farrell, également champions d'Angleterre en titre, ont encore la possibilité de réaliser le doublé Coupe d'Europe-championnat cette saison.