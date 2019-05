Foot européen : Manchester City titré, le Bayern Munich doit patienter

L'épilogue de la Premier League a vu Manchester City remporter son 6e sacre, un point devant Liverpool. En Bundesliga, le Bayern, accroché, devra patienter une semaine de plus pour aller chercher un nouveau titre de champion d'Allemagne.

• Premier League : Manchester City sacré juste devant Liverpool

Le mano a mano aura bel et bien duré jusqu'au terme de cette Premier League 2018/19. Une saison historique puisqu'elle a permis à Manchester City de remporter son deuxième titre de champion de rang, juste devant Liverpool. Sur la pelouse de Brighton, les Citizens ont fait le job (1-4), assurant ainsi leur sixième titre malgré le succès des Reds contre Wolverhampton (2-0).

Derrière l'intouchable duo (98 et 97 pts), Chelsea et Tottenham ont validé leur participation pour la prochaine Ligue des champions, malgré leurs nuls respectifs à Leicester (0-0) et face à Everton (2-2). Et en bas de tableau, Cardiff, Fulham et Huddersfield sont officellement relégués à l'échelon inférieur.

• Ligue 1 : Lille file vers la C1, saint-Étienne loupe le coche

Sauf très improbable retournement de situation, Lille sera bel et bien en Ligue des champions la saison prochaine. Grâce à un but de Loïc Rémy, les Dogues ont battu Bordeaux (1-0) et comptent six longueurs d'avance sur Lyon, facile vainqueur d'un Marseille au bord de la crise de nerfs (0-3), à deux journées de la fin du championnat.

Les Lyonnais, qui voient donc la deuxième place s'échapper, pourront toutefois se satisfaire d'avoir consolidé leur podium, puisqu'ils ont profité du week-end pour reprendre quatre points d'avance sur Saint-Étienne. Les Verts, battus à Geoffroy-Guichard par Montpellier (0-1), ont probablement ruiné leurs derniers espoirs de qualification pour la C1.

À noter également en bas de tableau la relégation désormais officielle de Guingamp, accroché à Rennes (1-1), et la victoire de Caen contre Reims (3-2). Les Normands, sur une belle série, recollent à Monaco qui, battu par Nîmes (1-0) n'échappe à la zone rouge qu'au bénéfice d'une différence de buts favorable (-19 contre -20).

• Bundesliga : jusqu'au bout, Dortmund s'accroche au Bayern

Occasion manquée pour le Bayern Munich, qui avait besoin d'un succès contre Leipzig pour valider son titre de champion d'Allemagne. Les Bavarois, qui ont concédé un match nul (0-0), comptent tout de même deux points d'avance sur Dortmund.

Les Jaune et Noir conservent malgré tout un infirme espoir de titre après leur difficile succès à domicile, face à Düsseldorf (3-2). Il se déplaceront sur la pelouse du Borussia M'Gladbach lors de la 34e journée, tandis que le Bayern recevra l'Eintracht Francfort.

• Liga : le Real galère toujours, Valence se replace

L'avant-dernière journée de Liga, dont on connaît déjà le podium, a permis au FC Valence de souffler la quatrième place du classement à Getafe. Le club "che", qui s'est imposé à domicile face à Alavés (3-1), est repassé devant Getafe, victime du FC Barcelone au Camp Nou (2-0). En roue libre, le Real Madrid a subi une large défaite sur la pelouse de la Real Sociedad (3-1).

À noter également en bas de tableau que Gérone, battu à domicile par Levante (1-2), est officiellement relégué. C'était déjà le cas du Rayo Vallecano et de Huesca, qui occupent les deux dernières places du classement.

• Serie A : l'AS Roma s'accroche à la C1

Pas franchement favorite face à une Juve pourtant déjà titrée, l'AS Roma est parvenue à s'imposer (2-0), préservant ainsi une mince chance d'accéder à la Ligue de champions. Avec ce succès, la Louve recolle à l'AC Milan, cinquième après sa victoire à Florence (0-1), avec un point de retard sur l'Inter Milan, quatrième avec un match en moins.

En bas de tableau, l'Udinese a réalisé la belle opération du week-end en s'extirpant de la zone rouge à la faveur d'un succès à Frosinone (1-3) tandis que l'Empoli s'est également redonné un peu d'espoir en allant gagner à Gênes (1-2).