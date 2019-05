Marlène Schiappa annonce un fonds de soutien de 120 millions d'euros pour aider les ONG féministes

Paris appelle à faire de l'égalité entre femmes et hommes une grande cause mondiale et défend une diplomatie féministe. Un objectif affirmé à la tribune des Nations unies par le président de la République et réitéré lors de grands sommet internationaux... c'est d'ailleurs la première priorité du G7 présidé cette année par la France. Invitée de l'Entretien de France 24, Marlène Schiappa, secrétaire d'état à l'égalité femmes-hommes, est l'une des ambassadrices de cet ambitieux programme.