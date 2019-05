France : les époux Balkany de nouveau face aux juges pour "blanchiment à grande échelle"

Patrick Balkany, édile de Levallois-Perret, et son épouse Isabelle Balkany sont jugés dès lundi, à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc.

Le feuilleton judiciaire du couple Balkany reprend lundi 13 mai. Le tonitruant maire Les Républicains de Levallois-Perret, commune huppée de l'Ouest parisien, et son épouse Isabelle, première adjointe, doivent comparaître pendant six semaines devant la 32e chambre correctionnelle de Paris.

Les juges d'instruction avaient débuté leur enquête en 2013 après des révélations de Didier Schuller, un ancien allié du couple.

Les Balkany sont soupçonnés de "blanchiment à grande échelle" entre 2007 et 2014. Ils auraient dissimulé au fisc des revenus et un patrimoine "occultes" à hauteur "au minimum" de 13 millions d'euros, en particulier deux luxueuses villas, au Maroc et dans les Caraïbes, cachées derrière d'exotiques montages financiers.

Ces faits sont susceptibles de leur valoir jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende et l'État demande pour sa part dans ce volet un million d'euros d'indemnisation aux prévenus.

Une incertitude plane toutefois sur l'état de santé d'Isabelle Balkany, hospitalisée le 1er mai après avoir absorbé des médicaments. Elle venait de dire sur Facebook sa lassitude devant une "instruction exclusivement à charge".

Deux villas et des "dessous de table"

L'enquête, qui a nécessité plus d'une vingtaine de commissions rogatoires internationales, a établi qu'ils avaient constitué frauduleusement et dissimulé un important patrimoine immobilier.

La première propriété est la villa Pamplemousse, sise à Saint-Martin, aux Antilles, acquise en 1997 par une société constituée au Liechtenstein par une fiduciaire suisse.

Isabelle Balkany, 71 ans, a fini par reconnaître qu'elle en était propriétaire, expliquant l'avoir achetée avec l'argent d'un héritage. Son époux, 70 ans, en est officiellement bénéficiaire depuis 2004.

La seconde propriété, la villa Dar Gyucy de Marrakech, est détenue depuis 2010 par une SCI marocaine propriété d'une société panaméenne, Hayridge. Les Balkany ont constamment nié en être propriétaires. Mais les juges sont formels : ils sont les "seuls bénéficiaires" du riad, où des peignoirs brodés aux initiales "PB" ont été retrouvés.

Surtout, les enquêteurs ont fini par établir que le prix de vente officiel de la villa, 2,75 millions d'euros, avait été payé par l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber au moment où celui-ci négociait un super-projet immobilier à Levallois, ce qui constituerait donc un acte de corruption.

Par ailleurs, 2,5 millions d'euros de "dessous de table" ont été réglés via le compte singapourien d'une autre société panaméenne. Cet argent provient selon les enquêteurs d'une commission versée à Patrick Balkany par un industriel belge, George Forrest, contre son aide pour un contrat minier en Namibie.

Rattrapés par la justice après y avoir longtemps échappé

Les démêlés judiciaires des époux Balkany défrayent si régulièrement la chronique depuis plusieurs décennies qu'ils sont devenus emblématiques des dérives de certains élus.

Ils n'ont à ce jour été condamnés qu'une fois, en 1996, à quinze mois de prison avec sursis pour "prise illégale d'intérêt", pour avoir utilisé à leur seul service trois "employés municipaux".

Mais on ne compte plus les enquêtes les visant, dont plusieurs en cours, sur des soupçons de malversations. Plusieurs rapports dénoncent également l'opacité et les irrégularités de la gestion par ce couple d'une des villes les plus endettées de France et d'une nébuleuse d'associations et entreprises publiques locales.

Cela n'a pas empêché Patrick Balkany d'être maire de Levallois-Perret depuis 1983, sauf entre 1995 et 2001, et d'annoncer en décembre qu'il serait de nouveau candidat en 2020.

Avec AFP et Reuters