L'Entretien

Kamal Kharrazi : "Les États-Unis veulent un changement de système politique en Iran"

Kamal Kharrazi, conseiller du Guide suprême et ancien ministre des Affaires étrangères iranien, revient sur les tensions "très dangereuses" entre Washington et Téhéran, affirmant que l’Iran serait "prêt" à répondre à une attaque militaire américaine. Le diplomate assure par ailleurs que Téhéran ne répondra pas à la demande de Donald Trump de l’appeler et souhaite une enquête sur les attaques contre des pétroliers dans le Golfe.