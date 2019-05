À l'Affiche !

Cannes 2019 : Jean Dujardin, le retour de l'artiste

Dans cette nouvelle émission cannoise, rencontre avec Jean Dujardin, le seul acteur français à avoir remporté un Oscar. C'était pour "The Artist" en 2012. Le film muet en noir et blanc de Michel Hazanavicius avait été présenté ici sur la Croisette et avait reçu un accueil dithyrambique. Huit ans plus tard, Jean Dujardin est de retour à Cannes pour la présentation en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs du nouveau film de Quentin Dupieux, "Le Daim".