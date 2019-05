"Griezmann s'en va", la presse spécule sur l'avenir de la star des Bleus

Après cinq saisons passées à l'Atlético, la star des Bleus Antoine Griezmann ne sera plus un "colchonero" la saison prochaine, même si sa prochaine destination est incertaine. Sans surprise, il fait la une des médias sportifs.

Au lendemain de l'insistante rumeur qui envoie la star belge Eden Hazard au Real Madrid dès la fin du mois, c'est une autre info mercato madrilène qui a trusté les unes des quotidiens sportifs espagnols et européens, mercredi 15 mai. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le champion du monde français Antoine Griezmann a annoncé qu'il ne serait plus sur le front de l'attaque de l'Atlético de Madrid la saison prochaine, après cinq années de bons et loyaux services. Une petite bombe dans le monde du foot qui lance pour de bon le mercato estival.

Au beau milieu de cette semaine sevrée de Ligue des champions, l'annonce de Griezmann n'a pas échappé aux médias espagnols, qui ont très logiquement consacré leurs unes au départ de l'internatonal français. En matière de sobriété, la palme revient au Madrilène Marca, qui se contente d'un laconique "Il part", montrant le numéro 7 colchonero de dos, saluant son public. Il reprend, également en une, l'une des déclarations majeurs du joueur, la veille : "Ce furent cinq années incroyables. Merci pour tout, je vous garde dans mon cœur."

L'autre quotidien pro-Real, As, évoque quant à lui le "frisson" provoqué par Griezmann, à mi-chemin entre inquiétude et excitation pour le football espagnol. Car Griezmann, qui "paiera lui-même sa clause de 120 millions d'euros", n'a pas indiqué sa prochaine destination. Selon le quotidien, deux clubs sont en pôle. Le Barça, qui l'avait déjà courtisé l'an passé, et... le PSG, qui veut tourner la page après une saison cauchemardesque.

Et pour une fois, journaux madrilènes et catalans sont sur la même ligne, comme en témoigne la une du pro-Barça Mundo Deportivo. L'accroche est sobre : "Griezmann part au Barça ou au PSG", et rappelle que la décision est entre les mains du joueur désormais, puisque les deux clubs semblent disposés à faire les efforts nécessaires pour le convaincre.

Enfin, l'autre journal phare du sport en Catalogne, Sport, ne cache pas sa satisfaction, car non seulement "Griezmann franchit le pas", mais surtout parce que selon lui, "le Barça travaille déjà pour négocier l'étalement du paiement du montant de son transfert". Le PSG, lui, passe à la trappe.

Cette concurrence entre le PSG et le Barça ne transparait pas non plus en France, où le journal L'Équipe est catégorique, en une tout du moins. Pas de PSG, ni d'expatriation pour l'attaquant des Bleus, puisque "Messi attend Griezmann".