En Floride, le fléau du trafic d’êtres humains

Par : Manon HEURTEL | Sophie PRZYCHODNY | Thomas LABORDE

Aux États-Unis, des milliers de personnes sont victimes de trafic d'êtres humains. En cause, des réseaux de prostitution discrets sur Internet et une demande grandissante, notamment dans l'industrie du tourisme. La Floride est le troisième État le plus affecté du pays. À Orlando, un réseau tente de lutter contre cet esclavage moderne. Reportage.