Oslo offre une "médiation" entre le pouvoir et l'opposition vénézuéliens

Des supporters de l'opposant Juan Guaido lors d'une manifestation à Caracas, le 11 mai 2019. Yuri Cortez, AFP

Une "médiation" et non "une négociation" entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition vénézuélienne s'est tenue cette semaine à Oslo, en Norvège, a déclaré jeudi l'opposant Juan Guaido.