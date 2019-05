Treizième vendredi de mobilisation en Algérie contre le "système"

Les Algériens sont à nouveau mobilisés pour un 13e vendredi de contestation. Le départ d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas calmé les contestataires, qui réclament celui de l'ensemble du système, hérité du chef de l'ancien chef de l'État.

Pour le 13e vendredi consécutif, les Algériens manifestent ce 17 mai, et le second depuis le début du ramadan, dans un pays où la quasi-totalité des citoyens observe strictement les prescriptions religieuses, en s'abstenant de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil.

Il fait chaud, le soleil tape, la plupart des gens que vous voyez sur ces images n'ont ni mangé ni bu depuis 3h du matin. Et ils ne le feront pas avant 19:45. #alger pic.twitter.com/Tlw7UEzBU5 Leïla Beratto (@LeilaBeratto) 10 mai 2019

Depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika, l'armée est revenue au centre du jeu politique et son chef d'état-major, le général Ahmed Gaid Salah, fidèle durant 15 ans du chef de l'État déchu, est de facto le nouvel homme fort du pays.

13e vendredi de la révolution. Les matinaux sont là mais la police les empêche d'occuper leur lieu préféré pour le moment : les marches de la grande poste. Mais on a appris au fil des semaines que les manifestants finissent par gagner. pic.twitter.com/67CPZBFKwr Hamdi (@HamdiBaala) 17 mai 2019

Le départ du pouvoir du président n'a pas calmé les contestataires, qui réclament celui de l'ensemble du "système" et refusent l'organisation le 4 juillet d'une présidentielle pour élire son successeur.