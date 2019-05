Billet retour

Vingt ans après, la tuerie de Columbine hante encore l’Amérique

Aliénor ROBLOT Par : Fanny Allard

C’est l'une des premières fusillades de masse dans une école américaine. Il y a 20 ans, le 20 avril 1999, deux jeunes font irruption dans le lycée Columbine, dans le Colorado, armés de pistolets, de fusils à pompe et de carabines. En une demi-heure, ils traversent l'établissement et abattent sur leur passage 12 élèves et un professeur, avant de se suicider, cernés par la police. Ce massacre, couvert en direct par les chaînes de télévision du pays, a créé un profond traumatisme aux États-Unis.