"Demain l'Europe" : suivez en direct notre débat spécial européennes 2019

France 24

À quelques jours des élections européennes, France 24 et Public Sénat décryptent les enjeux de ce scrutin à l’occasion d’un grand débat. Montée des nationalismes, Brexit, crise économique, migratoire, et environnementale... aux yeux des Européens, l’UE apparaît de moins en moins comme un idéal ou comme une protection. "Demain L'Europe" prend le temps de comprendre et d'analyser l'avenir politique du continent.