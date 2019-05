Autriche : le chancelier Kurz annonce des législatives anticipées

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, chef du parti conservateur, a annoncé samedi la convocation prochaine d'élections législatives anticipées et la fin de la coalition avec le parti d'extrême droite FPÖ ébranlé par un scandale de corruption.

Une démission et des élections. Tel est le bilan de la journée politique agitée en Autriche, samedi 18 mai, conclue par la prise de parole du chancelier autrichien Sebastian Kurz, chef du parti conservateur. Ce dernier a annoncé la convocation prochaine d'élections législatives anticipées et la fin de la coalition avec le parti d'extrême droite FPÖ, ébranlé par un scandale de corruption.

"J'ai proposé au président de la République que de nouvelles élections soient organisées, et cela le plus tôt possible", a déclaré Sebastian Kurz lors d'une allocution devant la presse, quelques heures après la démission du numéro deux du gouvernement et chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache, mis en cause dans une tentative de collusion en lien avec la Russie.

Le vice-chancelier autrichien d'extrême droite avait formé un gouvernement avec le chancelier conservateur Sebastian Kurz en décembre 2017.

Avec AFP