L'Entretien

"Les relations franco-russes sont des relations contrastées"

Marc Perelman reçoit Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France de 2008 à 2017. Il est actuellement secrétaire général du dialogue du Trianon, un forum des sociétés civiles françaises et russes lancé par les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de leur rencontre à Versailles. Ce forum a pour vocation de renforcer les liens entre la France et la Russie, et réduire l’éternelle méfiance que les deux pays s’accordent à avoir l’un envers l’autre.