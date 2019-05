Ici l'Europe

Nico Cué : "Un SMIC européen permettrait de casser le dumping social"

Nico Cué, candidat à la présidence de la Commission européenne pour le Parti de la gauche européenne s'exprime sur les enjeux des prochaines élections. Cet ancien syndicaliste et métallurgiste défend l'industrie et le sort des travailleurs européens. Il soutient en France la liste de Ian Brossat du Parti communiste. Il souhaite la mise en place d'un SMIC européen et une relance de l'industrie européenne qui intégrerait les enjeux environnementaux.