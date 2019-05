Palme d'or d'honneur : "Alain Delon a proféré des propos racistes, homophobes, misogynes"

Alain Delon va recevoir, dimanche, une Palme d'or d'honneur au festival de Cannes. Une distinction mal venue selon plusieurs associations féministes, dont Les Effrontées. Sa porte-parole, Marion Duquesne, réagit sur France 24.

Une Palme d'or polémique. Alors que l'acteur Alain Delon va recevoir, dimanche 19 mai, une distinction honorifique au festival de Cannes 2019 pour l'ensemble de sa carrière d'acteur, la récompense n'est pas du goût de plusieurs associations féministes.

Parmi elles, Les Effrontées, dont la porte-parole Marion Duquesne explique à France 24 en quoi la remise de cette Palme lui pose problème : "Un homme comme Alain Delon a proféré des propos racistes, homophobes, misogynes, mais surtout il a été violent envers sa femme".

Tout en "accordant la présomption d'innocence" à l'acteur "qui, jusqu'à preuve du contraire, prédomine toujours", Marion Duquesne rappelle les engagements du festival de Cannes en 2018 : "L’année dernière, [la direction du] festival s’est engagée à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc récompenser un homme qui est accusé, et dont on sait qu’il a tenu des propos misogynes, ça envoie quand même un message un peu moyen par rapport à un festival qui prétend lutter contre ces violences."

Et la porte-parole de l'association Les Effrontées rappelle "l'importance de sensibiliser" à ces questions : "C’est important de faire comprendre qu’on ne peut pas dire n’importe quoi et que les mots ont un impact, et qu’ils s’inscrivent dans une culture globale, dans un système patriarcal et misogyne. [...] Si on ne dit rien et qu’on laisse faire, on en arrive à des affaires comme l’affaire Weinstein."