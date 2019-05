Élections européennes : portraits croisés de chômeurs européens

En Europe, le taux chômage est tombé à 6,5% de la population en février, son plus bas niveau depuis 19 ans. Mais ce taux cache de fortes disparités entre les États, notamment entre le Nord et le Sud du Vieux continent. Comment vit-on le chômage que l'on soit aux Pays-Bas ou en Espagne ? Comment y retrouve-t-on du travail ? Éléments de réponse avec ces portraits croisés tournés par nos envoyés spéciaux Karina Chabour et Luke Brown.