Élu joueur de l'année en L1, Kylian Mbappé met la pression sur le PSG

Premier joueur à avoir été élu meilleur espoir puis meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP, dimanche 19 mai, Kylian Mbappé en a profité pour évoquer son avenir. Et il pourrait s'inscrire ailleurs qu'à Paris.

C'est un doublé qui marquera les esprits sur bien des points. Dimanche soir, Kylian Mbappé a été élu meilleur espoir de la Ligue 1, puis meilleur joueur dans la foulée, trustant toute l'attention de la soirée annuelle des trophées UNFP. Un triomphe pour le champion du monde français qui a été distingué par ses pairs, après avoir survolé la saison domestique en inscrivant la bagatelle de 32 buts (28 matches joués).

Pour la première fois, un joueur est ainsi reparti avec les deux trophées dans son escarcelle. Celui des espoirs, pour la troisième fois de rang, puis celui des "grands", qu'il n'avait pas encore remporté. Il succède donc à son coéquipier Neymar, dont la saison aura été largement amputée par les blessures et les suspensions.

Mbappé "peut-être ailleurs" la saison prochaine ?

Si Mbappé a prouvé un peu plus cette saison qu'il avait les épaules pour soutenir le PSG en l'absence des autres cadors, il a aussi démontré qu'à 20 ans, il était parfaitement capable de dérouler un plan de communication offensif, quitte à ternir un peu la fête.

Devant ses pairs, Mbappé a tout d'abord rendu hommage à son président au PSG, Nasser Al-Khelaifi, avant de lâcher une petite bombe. "C'est un moment très important pour moi. Je pense que j'arrive à un premier ou à un second tournant de ma carrière. Je pense que j'ai découvert énormément de choses ici et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris-Saint-Germain. Ce serait avec grand plaisir. Ou peut-être... que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet", a expliqué l'attaquant parisien, laissant clairement la porte ouverte à un départ cet été.

Une déclaration qui, au lendemain de son triomphe, fait sans surprise la une des médias spécialisés et devrait alimenter la machine à rumeurs tout au long du mercato. Reste qu'il n'est toutefois pas impossible qu'il s'agisse tout simplement d'uns stratégie de négociation, puisque le clan Mbappé et la direction parisienne sont en pleine discussion sur une prolongation de contrat. Avec, à la clé, une revalorisation salariale potentiellement conséquente.