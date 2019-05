L'arrêt des soins de Vincent Lambert a débuté

L'avocat des parents de Vincent Lambert, ainsi que des sources familiales, ont confirmé à l'AFP lundi que les traitements du patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans, ont été interrompus à l'hôpital Sébastopol de Reims.

"C'est une honte, un scandale absolu, ils n'ont même pas pu embrasser leur fils", a réagi Me Jean Paillot, avocat des parents de Vincent Lambert. L'interruption des traitements a commencé lundi 20 mai, à l'hôpital Sébastopol de Reims sur décision du médecin Vincent Sanchez.

L'ancien infirmier âgé aujourd'hui de 42 ans est en état végétatif et tétraplégique depuis un accident de la route en 2008. L'arrêt des soins, validé par le Conseil d'État fin avril, prévoit l'arrêt des machines à hydrater et alimenter ainsi qu'une sédation "contrôlée, profonde et continue". Une prise d'analgésiques est également prévue "par précaution".

Les avocats des parents, Mes Paillot et Triomphe, avaient prévu de déposer "trois nouveaux recours dès lundi". Environ 200 personnes ont manifesté sous la pluie, dimanche, devant le CHU où il est hospitalisé sous haute surveillance, pour demander "la vie pour Vincent".

Une famille déchirée

Vincent Lambert est devenu, malgré lui, le symbole du débat sur la fin de vie qui déchire sa famille depuis six ans : d'un côté, les parents fervents catholiques, qui ont multiplié en vain les recours depuis que la plus haute juridiction a validé la procédure d'arrêt des soins, demandée par le CHU en avril 2018. La quatrième depuis 2013. Un de ses frères et une de ses sœurs s'opposent également à l'arrêt des soins.

De l'autre, son épouse Rachel, son neveu François et cinq frères et sœurs du patient veulent mettent fin à cet "acharnement thérapeutique". S'il n'a pas laissé de directives anticipées, son épouse et son neveu affirment qu'il avait pris position contre tout acharnement thérapeutique.

