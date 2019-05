Ukraine : un cessez-le-feu dans le Donbass, priorité de Volodymyr Zelensky, investi président

Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, tenant le sceau présidentiel lors de sa cérémonie d'investiture, le 20 mai 2019. Genya Savilov, AFP

Volodymyr Zelensky, ancien comédien et humoriste, élu président de l'Ukraine il y a un mois, a été investi lundi. Lors de son discours d'investiture, il a mis l'accent sur le conflit dans l'est du pays et annoncé la dissolution du Parlement.