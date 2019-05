Brexit : Theresa May ouvre la voie à un second référendum

La Première ministre britannique Theresa May lors d'un discours sur le Brexit à Londres, le 21 mai 2019. Kirsty Wigglesworth, Reuters

Theresa May a proposé jeudi aux parlementaires britanniques un nouvel accord de Brexit qui inclut la possibilité de voter sur la tenue d'un second référendum et sur le maintien temporaire dans une union douanière.